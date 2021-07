Contagi in risalita e l’Italia pensa a una stretta sul green pass

Se in Emilia Romagna risalgono i contagi (oggi sono 117, ieri 76) e nella provincia di Forlì-Cesena vedono una flessione (oggi 3, ieri 6), in Italia si sta pensando a una stretta sul green pass, anche perchè – va detto – le vaccinazioni della fascia di età 20-40 anni non stanno decollando e anche quelle degli over 60 vanno a rilento.

Proroga dello stato di emergenza di almeno due mesi e rilascio del green pass solo dopo la seconda dose. Sono le misure principali che il Governo discuterà la prossima settimana per fermare la risalita della curva epidemiologica. Niente è ancora deciso, ma tra Palazzo Chigi, Ministero della Salute e segreterie dei partiti si discute della possibilità di rendere obbligatoria la carta verde per partecipare ad alcuni eventi dove il rischio di contagi è alto.

L’ipotesi su cui si ragiona è il modello adottato da Macron in Francia: imporre il green pass per salire sui treni o andare al ristorante. L’idea, condivisa dal Pd e dal ministro Roberto Speranza, è quella di evitare nuove chiusure di locali pubblici o altre attività, ma far pagare un prezzo (sul piano della libertà) a chi non si vaccina. Lega e Fratelli d’Italia già fanno muro e il premier Mario Draghi non vuole aprire lo scontro con i partiti. Ma di fronte alla risalita di contagi si ritiene indispensabile muoversi con anticipo per rallentare la corsa della variante Delta.