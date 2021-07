Ripescato al largo e portato a riva

È un grande gommone da spiaggia ripescato a due miglia al largo da Cervia. Di quelli utilizzati dai bagnanti per rilassarsi cullati dalle acque o dai bambini per giocare tra le onde. Il maltempo di ieri l’ha fatto allontanare daa uno stabilimento di Cervia e trascinato in mezzo ai flutti. I pescatori, una volta rinvenuto l’oggetto, hanno voluto riportarlo al molo in modo che non si impigliasse nelle eliche o nelle reti altrui. Un bel gesto che evidenzia lo spirito di solidarietà e rispetto che, ancora, vige in questo settore.