Serenata delle zanzare con l’omaggio a Dante Arfelli

Improvvisamente ci sentiamo “superflui” perché il killer arriva e mette tutti al muro. La paura del colpo mortale, l’incertezza di ritrovare gli abiti del ruolo sulla sedia dell’ufficio abbandonato oppure l’ansia di dover camminare ancora in pochi metri quadrati di casa, senza lavoro, con i debiti che si accumulano. In una condizione di nebbia esistenziale dobbiamo accettare l’urlo che parte dalla piazza e si fa muto nelle situazioni tragiche. I personaggi di Arfelli, nella scia del secondo dopoguerra si sono lasciati andare tenendo in fondo-in fondo stretto il sogno di un altro mondo: Lidia sempre con la speranza del viaggio in Argentina e Luca con l’attesa continua di una eventuale svolta del destino sono persone a cui appartiene soltanto la vita. È questo il superfluo?».

In occasione del centenario arfelliano, il romanzo è uscito quest’anno una nuova edizione per i tipi dell’editore romano Readerforblind che metterà a disposizione delle copie per il pubblico della serata.