Tramonto DiVino il meglio della Romagna a Cesenatico

Tramonto DiVino è un evento dell’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, organizzato in partnership con Enoteca Regionale EmiliaRomagna, APT Servizi , Unioncamere Emilia-Romagna, CasaArtusi, CheftoChef, Agenzia PrimaPagina Cesena e le AIS di Emilia e Romagna.

Quest’anno però, a causa degli adattamenti necessari per la situazione pandemica, il format sarà differente: le cene-degustazioni saranno servite a i tavoli e gli ingressi verranno contingentati. Per partecipare occorrerà prenotare in anticipo sul sito www.shop.emiliaromagnavini.it.

I protagonisti: prodotti certificati messi in tavola dai consorzi partner abbinati alla grande varietà dei vini regionali selezionati dai sommeliers di AIS Emilia e Romagna. Le etichette più prestigiose presenti nella guida “Emilia Romagna da bere e da mangiare” fresca di stampa.

“Le eccellenze agroalimentari del territorio tornano al centro di una rassegna itinerante che, negli anni, è diventata una tappa importante della proposta estiva della nostra Regione. Sette città si trasformano, per sette sere, in vere e proprie cucine all’aperto dove i migliori chef e sommeliers si uniscono per valorizzare l’enorme ricchezza di prodotti DOP e IGP targati Emilia-Romagna – interviene l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi – Essenziale sottolineare il fatto che il successo di questa iniziativa è il giusto riconoscimento per un settore che, nonostante le difficoltà del maltempo e del lockdown, ha saputo resistere e continuare a puntare verso l’eccellenza. La Regione, certa delle potenzialità di questi prodotti, li sostiene e promuove attraverso consistenti risorse economiche.”

Con sei o sette portate per tappa, le serate di Tramonto DiVino 2021 diventano cene gourmet grazie anche alle grandi firme della cucina regionale messe in campo dall’Associazione CheftoChef insieme alla scuola di cucina di Casa Artusi e alcune scuole alberghiere.

Una novità: ad ogni serata sarà eletto un vino protagonista romagnolo e uno emiliano che duetteranno abbinandosi con i piatti degli chef. Così Sangiovese e Gutturino, Albana e Pignoletto si cimenteranno per creare il miglior “matrimonio”.