Il 19 luglio il PUG verrà adottato in consiglio comunale

L’analisi delle osservazioni ha consentito all’Ufficio di Piano di migliorare, aggiornare e chiarire vari passaggi normativi.

Tra le principali novità vi è sicuramente una modifica e una semplificazione della normativa riguardante le strutture alberghiere. Sarà consentito a tutte le strutture la possibilità di innalzarsi di un piano (a pernottamento o a servizi) oppure per le strutture che dispongono di spazi a terra sarà possibile ampliare servizi e strutture per l’ospitalità con l’indicazione che l’ampliamento dovrà essere equivalente alla superificie di un piano medio a pernottamento della struttura. Per gli interventi più importanti di demolizione e ricostruzione o di accorpamento di due strutture la nuova norma che sarà sottoposta al vaglio del consiglio comunale prevede la possibilità per le strutture ricettive di innalzarsi fino ad un massimo di 26 metri (altezza massima del tessuto turistico) con i soli limiti legati al rispetto delle distanze dai confini e da pareti finestrate come previsto dalla norma nazionale. Per questa tipologia di interventi, allo scopo di incentivare al massimo il recupero e l’innovazione degli hotel l’amministrazione ha previsto la semplificazione dei parametri edilizi per agevolare la rigenerazione diffusa e una volta approvato il piano in via definitiva si prevederanno importanti decontribuzioni sul contributo di costruzione e sugli oneri di urbanizzazione previsti per legge.

Anche in tema di stabilimenti balneari l’amministrazione ha ridefinito e migliorato la normativa incentivando la demolizione e ricostruzione delle strutture esistenti o il loro accorpamento e prevedendo premialità anche per coloro che razionalizzeranno le superfici coperte presenti (cabine, depositi…) che potranno essere accorpati alla struttura principale o ricostruiti per rinnovare spazi e servizi. Si conferma la possibilità, per gli interventi che prevedono demolizioni anche parziali, di realizzare lagune e/o spazi aree benessere con idromassaggio.

In ambito agricolo sono confermate le possibilità per le case sparse di ampliare fino al 20% della superficie totale, la possibilità di frazionamento fino a due unità abitative e inoltre potranno essere recuperate ad uso abitativo, previa demolizione e ricostruzione, gli edifici che in passato avevano un’originaria destinazione residenziale.