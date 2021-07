Se non soffri di vertigini, ecco il corso che fa per te

“Il corso garantisce un bagaglio di conoscenze particolarmente completo – spiega il docente Luca Guidolin – perché, con questo percorso di studio, si acquisiscono le nozioni teoriche e anche le esperienze pratiche per entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Gli allievi opereranno in un’ambientazione altamente realistica e dunque, sul piano della formazione, usciranno da questo percorso con una preparazione ottimale. Del resto quella del rigger è una figura sempre più ricercata perché, ormai da diversi anni, non esiste spettacolo che non preveda un ‘appendimento’. Per altro, dall’anno prossimo, l’intero settore dello spettacolo dal vivo dovrebbe tornare a regime e dunque anche le opportunità professionali dovrebbero aumentare in maniera consistente rispetto al primo semestre del 2021. Parlando con promoter e agenzie c’è un grande fervore per recuperare le date perse in questi ultimi anni e quindi, se la pandemia darà una tregua, è legittimo aspettarsi una mole di lavoro importante e dunque anche una richiesta di personale particolarmente elevata. Per altro, la retribuzione di un rigger è mediamente più elevata rispetto a quella di un operaio ordinario”.

Il corso è aperto anche alle donne perché – come spiega lo stesso Guidolin – “più della forza conta la tecnica e dunque anche una ragazza, al termine di un adeguato percorso formativo, è perfettamente in grado di diventare rigger”.

Il corso – che partirà il 31 luglio – si rivolge sia ai giovani che ai professionisti già attivi che vogliono un riconoscimento della propria professione. Per iscriversi (entro il 16 luglio 2021) basta essere maggiorenni, avere residenza o domicilio in Emilia-Romagna ed un titolo di studio o qualificazione di livello EQF non inferiore al 4° (per gli stranieri serve il permesso di soggiorno).

Il corso – nato dalla collaborazione tra Irecoop Emilia-Romagna e la cooperativa modenese Primadelpalco – è alla sua seconda edizione.

Per maggiori informazioni: info@abateroad.it – 059/271164

Per le iscrizioni: sede.modena@irecoop.it – 059/3367118