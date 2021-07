Al Circolino Doc scatta la beneficenza per Tamanna

“L’Isola di Nicole”, infatti, si occupa dell’inclusione sociale di bambini con disabilità e offre anche un ausilio alle famiglie che si trovano in una complicata situazione economica. L’ente, dal 2018 ad oggi, si è cimentato molte volte nel raggiungimento di obiettivi che hanno migliorato significamente la vita a parecchie persone. È un mondo in cui le diversità di ogni individuo vengono esaltate e valorizzate. Di più: diventano veri e propri punti di forza. Una realtà in cui si infrangono gli schemi imposti dalla società odierna per permettere a tutti di seguire la propria natura. Nessuno escluso. L’organizzazione, poi, collabora con altre associazioni del territorio per garantire più servizi e fare in modo che la voce si diffonda ovunque. Appunto perché nessuno deve rimanere escluso.