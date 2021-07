Cesenatico celebra 30 anni di Bandiera Blu

I criteri.

Numerosi sono i parametri per l’assegnazione di questo riconoscimento; si parte dalla qualità delle acque di balneazione e dai regolari campionamenti effettuati nel corso della stagione estiva.

Se questi criteri sono stati rispettati si passa alle verifiche sull’efficienza della depurazione delle acque reflue e della rete fognaria, la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti pericolosi, la presenza di vaste aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano curato, aree verdi, i servizi delle spiagge servizi delle spiagge compreso personale addetto al salvamento e l’accessibilità per tutti. Viene inoltre valutato l’ampio spazio dedicato ai corsi d’educazione ambientale, rivolti in particolare alle scuole e ai giovani, ai turisti e residenti, il Turismo e gli stabilimenti balneari, la pesca professionale e la diffusione dell’informazione su Bandiera Blu.

Solo le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione precedente possono presentare la candidatura.

Vengono valutati anche l’ottenimento da parte dei Comuni di finanziamenti Europei ottenuti e volti alla mobilità sostenibile e con finalità ambientali come l’istituzione di aree ciclabili, bicibus e piedibus, e nuovi servizi per i trasporti pubblici.

Nel corso della stagione estiva tutte le località insignite della Bandiera Blu sono soggette a visite di controllo, al fine di verificare la conformità ai criteri stabiliti dal programma.

“Visto che Cesenatico ha ottenuto la trentesima Bandiera Blu della sua storia ci sembrava doveroso e giusto celebrare questo importante riconoscimento con una cerimonia ufficiale. Siamo onorati di questo traguardo e ringrazio Claudio Mazza per essere intervenuto. Quello della Bandiera Blu è un percorso e un dialogo perché ogni anno ci viene chiesto di migliorare e perché possiamo farlo solo grazie al lavoro in sinergia di tutti: dei cittadini, delle forze dell’ordine, delle associazioni di categoria e di chi ne fa parte e dei nostri uffici che si occupano con passione e impegno di questo iter”, commenta il sindaco Matteo Gozzoli.

“Ringrazio il Presidente Mazza per essere venuto qui a Cesenatico, per noi è motivo d’orgoglio poter condividere con lui il trentesimo anno di Bandiera Blu. Si tratta di un riconoscimento che ci certifica come una località green, una località sicura e una località attenta a tutto l’ecosistema in cui è inserita. È un fatto culturale, turistico e coinvolge tutta la città e tutti i turisti che ci vengono a trovare”, conclude l’assessore Valentina Montalti.