Gozzoli: “Elezioni a settembre? Sarebbe meglio ottobre…”

Anche se non tutti se ne sono accorti (Cesenatico in estate ha ben altro a cui pensare), fra circa due mesi la città tornerà alle urne per le elezioni amministrative. Non esiste però ancora una data ufficiale, anche se il Governo, nelle ultime comunicazioni, aveva parlato di una fascia temporale dal 15 settembre al 15 ottobre.

Sulla tornata elettorale, però, aleggia lo spettro di una nuova ondata Covid, in particolare la temutissima variante Delta che sta nuovamente facendo crescere il numero dei contagi anche in Emilia Romagna. E allora che fare?