On Off Man stasera al Marivaux. Elettronica sul porto

Venerdì 16 luglio Stefano Diso si esibirà nel concerto “On Off Man”. Dalle 21:15 circa, presso il Cafè Marivaux, prenderà vita l’evento musicale che combina melodie del passato con pulsioni energiche tipiche dell’elettronica moderna. Lo stile particolare dell’artista riesce a spaziare tra vari generi e a comporre un viaggio attraverso note e accordi. Si tratta di un’occasione perfetta per concedersi momenti di ascolto intimo e ritmiche ruggenti da dancefloor. Ideale per chi cerca una soluzione alternativa al fine di trascorrere una serata in compagnia e respirare la dinamicità dell’estate.