Tartaruga Iulio rilasciata dopo cattura a Cesenatico

Si aggiungono quindi due rilasci importanti che non possono che fare bene per la fauna marina in Adriatico. un contributo fondamentale apportato al territorio e all’ambiente da Fondazione Cetacea.

Fondazione Cetacea gestisce il centro di recupero delle Tartarughe marine di riferimento per Emilia Romagna e Marche fra i più importanti ed attivi della nazione e per l’Adriatico. Nel Centro sono state curate e restituite al mare oltre 500 tartarughe marine, con un incremento notevole negli ultimi anni. La Fondazione interviene anche su tutte le tartarughe spiaggiate già morte per raccogliere dati in merito alla salute del nostro mare: le tartarughe infatti sono un indicatore biologico delle condizioni di salute del nostro mare.