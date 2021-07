Cesenatico Bellavita: le presenze, il sentiment e le anticipazioni

“Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto – dichiara Giuseppe Ricci, Presidente del Consorzio – e dei risultati raggiunti. Lo scorso anno, nel momento peggiore, abbiamo deciso di cambiare totalmente strategia, grazie anche al supporto del nostro nuovo partner Hospitality Marketing. Cambiare è sempre difficile ma è l’unica strategia possibile oggi per continuare a prosperare. La frase da abolire è ‘abbiamo sempre fatto così’”.

“Valorizzare Cesenatico, valorizzare il territorio è il nostro impegno da sempre e lo facciamo perché vogliamo avere ricadute positive nelle nostre aziende alberghiere. Mai come in questo momento – conclude Giuseppe Ricci – abbiamo bisogno di fare squadra per raggiungere risultati che da singoli imprenditori sarebbero inimmaginabili”.

“Rispetto alle presenze registrate nel 2020, ci troviamo davanti a una situazione migliore – commenta il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli – Abbiamo messo in campo una promozione pubblica e privata che inizia a dare buoni risultati e Cesenatico continua a mantenere un forte appeal all’interno della destinazione Romagna. L’aspetto strutturale, sul quale le nostre strutture devono migliorare, avrà l’opportunità di vedere investimenti attraverso fondi e bandi europei che non hanno eguali nella storia. Inoltre gli imprenditori avranno a disposizione il superbonus nazionale e il nuovo PUG (piano urbanistico generale) comunale, che entrerà in vigore nell’anno nuovo. Il turismo avrà quindi nuove possibilità di interventi che porteranno ad una svolta nel settore”

“Stiamo vivendo un periodo complesso, ma all’orizzonte ci sono tante opportunità – continua l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini – Il turismo è considerato una priorità e la Regione utilizzerà per questo settore i fondi strutturali europei che daranno la possibilità di riqualificare le strutture o avere liquidità. Inoltre nel bilancio regionale di assestamento, in approvazione in questi giorni, abbiamo concretizzato un’operazione con la BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Si tratta di un pacchetto di risorse, destinato alle strutture ricettive di 300 milioni di euro. E’ un fondo locativo di garanzia e chi deciderà di usufruirne, potrà rientrare con il debito in 20 anni, con un tasso interesse azzerato. Con questi strumenti vogliamo sostenere il turismo, un settore duramente colpito dalla pandemia”.