Contagi e ricoveri su Aeroporti, Bonaccini studia un’ordinanza

Non c’è ancora il “nero su bianco”, ma il presidente Stefano Bonaccini è già al lavoro in questo senso e, nel corso di un incontro, ha detto: “Di fronte alle segnalazioni sugli scarsi controlli Covid negli aeroporti all’arrivo sto pensando se non sia il caso di emanare un’ordinanza, qualche altra Regione lo ha già fatto…”.

Dunque, in attesa di qualche segnale del Governo (che non arriva), in viale Aldo Moro si sta pensando ad un’ordinanza ad hoc per gestire, in particolare, la fase degli arrivi dei passeggeri, quando i controlli sono quasi inesistenti.