Firmato l’accordo per la costruzione del nuovo Ciclodromo

“Sono anni – prosegue Gozzoli – che lavoriamo a questo piano che nel tempo ha acquisito ancora più valore e significato: contiene infatti un passo importante per lo sport e il turismo cittadino, una spinta per la sanità pubblica e la dotazione di spazi per un intero quartiere. Sono temi importanti per la collettività e sono temi che dopo l’emergenza pandemica hanno assunto ancora più significato”.

I lavori per la costruzione del più grande ciclodromo della regione partiranno il 1° settembre ma la ditta CBR di Rimini, che si è aggiudicata l’appalto, comincerà le operazioni preliminari di accantieramento già dai primi giorni di agosto.