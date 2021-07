Covid: i contagi risalgono e i vaccini rallentano

I contagi risalgono e la variante Delta è in fase di espansione, anche se l’Ausl Romagna garantisce essere sotto controllo. Poi c’è il tema dei vaccini, per molti un’arma vincente, per altri una strada non propriamente efficace.

Al momento è Rimini è la provincia più colpita, secondo l’Ausl i fattori che incidono sono il basso numero di vaccinazioni, l’alto numero di assembramenti e il turismo.