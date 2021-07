Balli proibiti, locale multato a Cesenatico

Numerosi clienti intenti a ballare, in violazione delle prescrizioni imposte dalla normativa per il contenimento dell’emergenza Covid-19. I carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno così multato il titolare di un locale da ballo di Cesenatico, dopo un controllo effettuato lo scorso 11 luglio. I clienti, inoltre, erano sprovvisti di mascherine in violazione delle misure di distanziamento interpersonale.

Inoltre nel fine settimana appena trascorso i militari hanno denunciato 5 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica. Si tratta di un 30enne di Cesena (tasso alcolemico pari a 0,87 g./l), un 21enne di Cesena (1,14 g./l), un 63enne di Bologna (2,16 g./l), un 21enne di Cesena (1,0 g./l), un 23enne di Gambettola (0,95 g./l). Quest’ultimo denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale.

Inoltre è stato segnalato per uso di droga, un 30enne di Cesena. Il giovane è stato sorpreso mentre transitava in via Massa di Longiano a bordo della propria autovettura. Alla vista della pattuglia dei carabinieri, dopo aver invertito repentinamente la marcia, ha gettato dal finestrino un involucro di piccole dimensioni, successivamente recuperato dai militari e risultato contenere un grammo di cocaina. Al giovane è stata ritirata la patente di guida.