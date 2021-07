Bonaccini: “I medici No Vax? Cambino mestiere”

Di quei 3.700, circa il 30% (1200 persone), anche prima di ricevere la raccomandata avevano provveduto già a vaccinarsi o a prenotare la vaccinazione. Nella parte restante, tanti hanno mandato motivazioni: per esempio perché c’è una gravidanza in corso, oppure perché avevano contratto il virus e dunque erano autorizzati al differimento. Oppure hanno mandato autocertificazioni nelle quali si attesta di non svolgere più l’attività sanitaria. Oggi, dunque, restano circa cento medici irriducibili che si sono opposti, per principio, alla vaccinazione. Soggetti che, se non si vaccineranno, rischiano la sospensione dello stipendio.