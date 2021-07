Cesenatico Noir: 5 serate dedicate al giallo, al cinema e alla cronaca

Altra novità di questa edizione saranno le performance di seconda serata previste alle 23, venerdì 23 luglio andrà in scena l’esibizione ispirata a Dracula della contrabbassista Caterina Palazzi, sabato 24 sempre alle 23 Grazia Verasani ricorderà il maestro Ezio Bosso attraverso le pagine del suo libro che racconta l’amicizia con il grande artista scomparso lo scorso anno e domenica 25 gran chiusura in tarda serata con la proiezione del film cult gotico-horror rurale di Pupi Avati “La casa dalle finestre che ridono” (film del 1976, si ricorda che la visione è vietata ai minori di 14 anni).

Ad arricchire l’edizione 2021 del festival la galleria Leonardo da Vinci di Cesenatico ospiterà la mostra di fumetti ‘Inferno’, immagini incredibili del disegnatore Paolo Barbieri ispirate al Sommo Poeta, l’artista inoltre salirà sul palco del Festival venerdì 23 luglio.

Cesenatico Noir è diventato negli anni un festival di eccellenza, un appuntamento irrinunciabile per i turisti e per la città, grande impegno quindi in questa edizione per i cinque appuntamenti “ Confesercenti crede fortemente – interviene il presidente di Confesercenti Cesenatico Fabrizio Albertini – nella capacità attrattiva in termini turistici di eventi di grande qualità quale questo. Non solo sport e balneare ma cultura e intrattenimento con la letteratura. Cesenatico Noir è un tassello fondamentale nel cartellone estivo, un vero e proprio evento letterario. Siamo già stati messi alla prova lo scorso anno con i dettami del contenimento pandemico e con un anno di esperienza l’obiettivo del 2021 è stato quello di raddoppiare gli appuntamenti”.

Le richieste di prenotazione all’evento sono state tantissime, naturalmente non è stato possibile soddisfare tutti, ma la diretta facebook permetterà a chiunque di seguire il festival.

“Confesercenti da sempre organizza eventi eccellenti – interviene il Presidente Comprensoriale Confesercenti Cesenate Cesare Soldati – certi che investire sul territorio significhi investire sulle imprese. Sono momenti difficili, l’economia è instabile, la pandemia ha messo in enorme difficoltà noi imprenditori, le piccole attività fanno fatica, serve slancio e vitalità, servono segnali di ottimismo, progetti, iniziative. Gli eventi diffusi di qualità creano indotto e portano lavoro, ne abbiamo bisogno, Cesenatico Noir per noi di Confesercenti significa anche questo. Il mio auspicio è un buon lavoro e una buona estate”.

Cesenatico Noir è realizzato grazie il contributo del Comune di Cesenatico, degli sponsor Conad, Innova Energia, Golinucci assicurazioni, del patrocinio della Regione Emila Romagna e APT, della organizzazione di Confesercenti, ideato e condotto dal direttore artistico Stefano Tura.