Da Mykonos a Barcellona il Covid rovina l’estate. E dà una mano alla Romagna…

E il coprifuoco è stato reintrodotto anche a Barcellona: rimarrà in vigore dall’una alle 6 del mattino nelle aree in cui i tassi di infezione superano i 400 casi ogni 100mila abitanti in un periodo di 14 giorni. Anche qui la stretta, che interessa 161 Comuni, comprese famose località balneari come Sitges e Salou, è stata disposta per frenare il picco dei contagi della variante Delta. E adesso in Spagna il timore è che le restrizioni vengano estese anche alle Isole Baleari, dove la situazione è in preoccupante evoluzione.

Si tenta il possibile per mettere un freno all’escalation di coronavirus anche in Francia, dove da ieri è diventato obbligatorio un test Covid (risalente alle 24 ore precedenti l’ingresso nel suo territorio) per chi proviene da Regno Unito, Spagna, Portogallo, Cipro, Grecia e Paesi Bassi. In parallelo, il Regno Unito ha imposto la quarantena di dieci giorni a chi arrivi dalla Francia, anche se completamente vaccinato.