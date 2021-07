Approvato il Pug, Pd esulta: “Tappa importante”

Le parole di Emanuela Pedulli e Mario Drudi

«Il Partito Democratico è orgoglioso di far parte di questa Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Gozzoli, capace di pensare, ideare e redigere un Piano Urbanistico Generale come questo. Si è guardato a Cesenatico, ai suoi bisogni e alle sue potenzialità con lo sguardo avanti ai prossimi trenta o quarant’anni. Il lavoro svolto con impegno e dedizione ha portato alla realizzazione del nuovo strumento urbanistico che conferirà sicuramente innovazione e modernità al nostro territorio. Questo Pug ha degli elementi e degli strumenti che rappresentano una rivoluzione per la pianificazione territoriale di Cesenatico vertendo su elementi completamente nuovi: flessibilità, tessuti ridisegnati che permettono interventi fermi da tanto tempo, rigenerazione e sostenibilità. Con un’attenzione particolare agli aspetti sociali della città. Per cambiare volto alla città c’era bisogno di uno sforzo importante che ci ha condotto fino a qui. E ci siamo arrivati come maggioranza unita, potendo contare sul sostegno del Partito Repubblicano così come è stato per tutti i 5 anni», le parole di Emanuela Pedulli, Segretario del Partito Democratico di Cesenatico.