Bonaccini: “Se i ragazzi non si vaccinano rischio Dad a settembre”

“Se i giovani non si vaccinano c’è il rischio a settembre di ripartire in Dad”. Lo ha ribadito ieri ad Omnibus su La7 il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che, dopo gli ultimi dati dei contagi (in risalita anche nella nostra regione), rilancia l’appello di sempre: “Per i regolamenti che ci siamo dati – ricorda il Governatore – laddove scoppia un focolaio devi mettere in Dad l’intera classe, quindi bisogna capirsi: io sono perché la scuola ritorni in presenza e mi auguro per sempre, ma abbiamo il rischio di ripartire con la Dad soprattutto se non si vaccinano e si proteggono le persone. Quindi, cerchiamo di vaccinare più persone possibili per la fine dell’estate, compresi i ragazzi e le ragazze, anche perché le dosi oggi ci sono”.