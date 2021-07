I grandi calciatori passati per il Cesena

Ph. Luigi Regia (cesenacalcio.it)

Sempre al Milan c’è stato un calciatore cresciuto nel Cesena che ha fatto molto bene a inizio degli anni ’90. Parliamo di Sebastiano Rossi, un portiere dalle spiccate doti atletiche nato proprio nella città romagnola. Entrato a far parte del settore giovanile dei Cavallucci Marini a quindici anni, Rossi si fece subito notare per le sue abilità tra i pali. Dal 1982 al 1986 Rossi giocò in una serie di squadre di provincia prima di tornare alla base e disputare ben quattro stagioni con il suo Cesena, squadra con la quale debuttò in Serie A contro il Napoli. Nel 1990 arrivò il suo fatidico passaggio al Milan allora allenato da un rampante Fabio Capello, il quale gli diede il posto da titolare l’anno successivo. Con i rossoneri il portiere romagnolo non solo vinse cinque titoli nazionali e una Champions League da titolare ma fu anche recordman di imbattibilità con 929 minuti consecutivi senza subire alcun goal, qualcosa che fu battuto solo da un monumentale Gianluigi Buffon nel 2016.

La società romagnola, la quale sta per essere acquistata da una nuova proprietà, vanta dunque un’importante tradizione di formazione di calciatori di rilievo. Oltre ai già citati campioni d’Europa Ambrosini e Rossi, infatti, vanno ricordati il portiere Alberto Fontana, che ha giocato varie stagioni in Serie A tra Bari, Napoli e Inter, e soprattutto Emanuele Giaccherini, che alla Juventus e in nazionale italiana ha vissuto delle ottime stagioni agli ordini di un Antonio Conte che lo aveva eletto come soldato principale delle sue operazioni, tirandone fuori il miglior rendimento da lui dimostrato in carriera.