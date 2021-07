Pri: “Il PUG risponde alle esigenze di Cesenatico”

“Siamo arrivati alla fine di un lavoro complesso e importante che tiene insieme le tante anime di Cesenatico. Se prendiamo in esame il tessuto alberghiero e quello dell’arenile, troviamo come preponderante il tema della rigenerazione e della riqualificazione dopo essere venuti incontro alle richieste, – legittime e ragionevoli -, delle categorie. Un tema fondamentale da mettere in rilievo è quello relativo alla città delle colonie: sarà fondamentale che gli interventi pubblici operino in sinergia con quelli privati per migliorare il contesto urbano. Per quanto riguarda il tessuto agricolo, ci sarà la possibilità di dare nuova vita e recuperare le strutture dismesse e portarle alla loro funzione originaria. Nulla è lasciato al caso e tutti i dettagli sono coerenti e interagiscono tra loro. Abbiamo avuto il coraggio di proporre un’idea di città in discontinuità con gli anni precedenti che proietta Cesenatico in avanti e la renderà una città più vivibile e più sostenibile. Le scelte che abbiamo fatto sono state chiare e non contemplano avventurosi salti nel buio con il rischio poi di non poterne gestire le conseguenze. Questo Pug è uno dei primi strumenti urbanistici ex.novo che nascono a seguito della legge regionale 24 del 2017 che detta i principi fondamentali a cui i comuni devono attenersi. I primi mesi dopo l’adozione definitiva saranno utili per capire se le nostre ipotesi vanno incontro alle esigenze dei cittadini e siamo disponibili per operare degli aggiustamenti allo strumento adottato”, conclude il vice-sindaco Mauro Gasperini.