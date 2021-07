Tentata truffa sventata per puro caso a Cesenatico

Le truffe corrono veloci nei siti in cui si pubblicano annunci di affitti estivi. In queste bacheche virtuali non sempre ci sono controlli capillari sugli annunci quindi per difendersi dalle truffe è sempre bene tenere la guardia ben alzata. Solo ieri l’ultimo presunto tentativo di truffa.

A incapparci è stata una signora di Milano che aveva visto un appartamento in via Isonzo. Aveva contattato il numero scritto nell’annuncio per prenotare vacanze a Cesenatico.