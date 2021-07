Vaccini: in regione due terzi hanno ricevuto almeno una dose

Con la campagna vaccinale ad oltre metà del proprio obiettivo, rimane il tratto più difficile, ovvero vaccinare un milione e 300mila persone circa, dei quali oltre la metà ha meno di 40 anni, che ancora non hanno ricevuto nemmeno una dose.

L’attenzione, in particolare, è sui 138.390 over 60 (circa il 10% dell’intera popolazione di questa fascia d’età) che ancora non sono stati raggiunti.

Per loro la Regione e le aziende Usl stanno organizzando varie iniziative: in Romagna (dove la percentuale dei non vaccinati è significativamente più alta) i medici di famiglia stanno chiamando gli assistiti ancora non vaccinati.