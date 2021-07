Cliciak, scorpacciata di scatti vincitori made in riviera

Sabato 24 luglio, alle 21,30, nella suggestiva cornice dell’Arena San Biagio, si terrà la premiazione della 24esima edizione di “CliCiak – Scatti di cinema”, il concorso per fotografi di scena nato a Cesena e unico nel suo genere in tutta Italia. Tra i premiati, che saranno intervistati da Antonio Maraldi del Centro Cinema Città di Cesena, saranno presenti i fotografi Simone Florena, che riceverà il Premio per la miglior fotografia con uno scatto de “L’incredibile storia dell’isola delle rose”, Greta De Lazzaris, segnalazione per la miglior fotografia con “Anna”, Matteo Graia, segnalazione per la miglior fotografia per “Summertime 2”, Francesca Fago, segnalazione per la miglior serie fotografica tv per “Romulus”, Loris T. Zambelli, segnalazione per la miglior serie fotografica tv per “Curon”, e Federica Di Benedetto, vincitrice del Premio Giuseppe e Alda Palmas (assegnato ad un/a fotografo/a presente per la prima volta al concorso) con le foto di “Chiara Lubich – L’amore vince tutto”. I premi saranno consegnati dall’Assessore alla Cultura Carlo Verona.