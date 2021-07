Dal mercato alla cucina, un aperitivo a miglio zero

A Cesenatico l’aperitivo è un rito che va santificato nel segno della tradizione perché, quando si parla di enogastronomia, questo territorio sa offrire sempre spunti di eccellenza.

E così, anche un semplice happy hour, a Cesenatico non è mai un momento banale.

I locali della città, infatti, offrono un ricco campionario di gustose varianti al canonico Spritz. Ad esempio, attingendo al ricco patrimonio vinicolo delle vicine colline romagnole che producono etichette di personalità, come il rinomato Sangiovese, ma anche “bollicine” di formidabile vivacità grazie ai rigogliosi vitigni dell’entroterra.

I drink vengono sempre proposti in abbinamento con i prodotti del territorio. Come la frutta delle campagne romagnole che, con metodi biologici, garantiscono prodotti sempre di altissima qualità. Centrifugati nei cocktail o semplicemente serviti come abbinamenti ornamentali, i frutti della Romagna sono un valore aggiunto prezioso per gustarsi un vero aperitivo a “km 0”. Il mercatino ortofrutticolo di piazza delle Conserve, in una cornice suggestiva, offre un esempio fedele della qualità dei prodotti della nostra terra.