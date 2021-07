M5S Cesenatico contro corrente. “Ripartiamo dalla base”

“Con l’approvazione – si legge – del nuovo Statuto del MoVimento 5 Stelle di Giuseppe Conte saranno disciolti i gruppi locali e le formazioni territoriali auto-costituiti nel tempo già operanti per crearne di nuovi, ma nonostante questo continuiamo ad operarci per il futuro per continuare ad offrire i principi che ci hanno sempre contraddistinto: democrazia diretta, partecipazione, in cui i cittadini abbiano non solo il diritto di eleggere i propri rappresentanti, ma anche di proporre e votare idee e progetti. Piena trasparenza, libero scambio di pensieri, democratico confronto fra opinioni per creare una Cesenatico dove i cittadini possano tenere veramente in mano le redini della loro città”.