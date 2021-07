Operaio gestiva il bazaar dello spaccio in riviera

L’elenco è lungo e dettagliato: 139,45 grami di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”; 41 “pasticche di ecstasy; 1,91 grammi di sostanza stupefacente del tipo “ketamina”; 4 bilancini elettronici di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Non mancavano anche i contanti. I militari infatti hanno sequestrato anche la somma in contanti di euro 1.960,00 ritenuti proventi di spaccio. Gli inquirenti hanno fermato il ragazzo in flagranza di reato. Il pm ha disposto i domiciliari per il ragazzo in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto che è avvenuta il 19 luglio.