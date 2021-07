Pomodoro, mozzarella e arcobaleno. Ecco la pizza LGBT

Si chiama civiltà perchè alla fine amare è amare. Chi, come, quando e perchè poco conta. E così mentre in Italia la politica si scontra su emendamenti del ddl Zan che ergono a martire il politico di turno, a Cesenatico c’è chi rilancia il messaggio di libertà, forse per digerire meglio gli emendamenti strumentali e in salsa romana.

Nasce così la pizza Lgbt dipinta coi colori dell’arcobaleno. E’ questa l’idea del titolare della pizzeria Pizza n’ Love di viale Mazzini a Cesenatico, in solidarietà alla comunità Lgbt.