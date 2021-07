Dalla Fortitudo arrivano i rinforzi. Palumbo passa a Forlì

E poi, parola a Mattia Palumbo: “Sono contento perché fin da subito la Società ha dimostrato interesse nei miei confronti e, nonostante la mia giovane età, mi ha dato fiducia in un ruolo così importante. So che vengo a giocare in una città che vive di basket, e percepisco già ora l’importanza che viene data a questa squadra. In campo darò il massimo, per aiutare la squadra a continuare a perseguire i suoi obiettivi”.

E, quali sono gli obiettivi di Mattia? “A livello personale voglio continuare a crescere per diventare sempre più pronto e provare a fare un salto di qualità. Poi ci sono gli obiettivi di squadra, che saranno quelli di cercare di raggiungere i playoff nella migliore posizione possibile e giocarsi le carte per andare in Serie A”.

Dicevamo, la maturità delle sue parole: e quando parla del suo ruolo… “La prima attenzione la avrò sempre verso la squadra: nel momento in cui un play gioca in maniera egoistica, rischia di avere conseguenze negative anche sui compagni. Io cercherò quindi di gestire i ritmi della squadra capendo il momento della partita, e al tempo stesso cercherò di mantenere l’ordine in campo: per il ruolo che ricopro, sento e vivo molto la partita e faccio le scelte del caso”.

Tra i suoi prossimi compagni, una recente conoscenza ed un veterano che seguiva da bambino… “Conosco bene Benvenuti, ed entrambi siamo contenti di esserci ritrovati a Forlì dopo 5 mesi insieme a Scafati dove c’è stata intesa sul campo, ma anche e soprattutto fuori. E poi c’è Jacopo Giachetti, che da piccolo andavo a vedere quando era alla Virtus Roma: vi lascio immaginare quanto sono emozionato al pensiero di giocarci insieme… Allenarmi con lui sarà uno stimolo e soprattutto un grande aiuto per crescere”.

A fare gli onori di casa, Giovanni Reggiani di Romagnauto: “Voglio fare un grande ringraziamento alla Società che ci ha concesso il privilegio di ospitare questa presentazione: sappiamo tutti quanto la città di Forlì sia appassionata di basket, e sono convinto che Mattia potrà togliersi tante soddisfazioni in questa piazza, e gli auguro davvero il meglio”.