Danza, Laura Kurti è la campionessa nazionale

Laura Kurti , allieva della scuola fin dal 2010, porta a casa la consacrazione come campionessa nazionale over 17, classe C. Sempre nella classe over 17, secondo posto per Rebecca Ugolini nella categoria assolo, classe C. Secondo posto nel duo misto classe 13/16 per Romina Tabaku e Veronica Delvecchio.

Grandissima soddisfazione della direttrice artistica Fabiana Calza e dell’insegnante Alessandra Dall’Oglio per i risultati raggiunti.