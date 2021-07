Il sindaco ha salutato i carabinieri di rinforzo arrivati a Cesenatico

“Nel 2020 a causa dell’emergenza sanitaria non erano arrivati rinforzi per Cesenatico mentre quest’anno il lavoro dell’amministrazioni comunale insieme a quello del Capitano Annunziata ha portato i suoi frutti: ci saranno uomini per supportare i grandi eventi dell’estate e il flusso di turisti che inizia a essere ingente. Credo che sia un segnale importante per la comunità e per le nostre imprese”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.