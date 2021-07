Torna TipiCi da Spiaggia

Gli stabilimenti balneari, assieme ai produttori agricoli, dedicheranno quindi alcune giornate a promuovere territorio e tradizione enogastronomica di casa nostra. L’iniziativa, che viene realizzata in tutto il territorio nazionale, intende associare spiaggia e prodotti tipici: significa anche valorizzare e promuovere le nostre eccellenze agroalimentari e i nostri litorali, visto che mare e cibo costituiscono da sempre il sinonimo perfetto di vacanza.

“Dopo un anno di pandemia, quest’iniziativa testimonia la volontà generale di ripartenza del Paese – spiega il presidente di Cia Emilia Romagna, Cristiano Fini – utilizzando luoghi a forte vocazione turistica per fare promozione al buon cibo italiano. L’incontro diretto con gli agricoltori in spiaggia è un modo innovativo per valorizzare le eccellenze del Made in Italy ed è anche un incentivo ad abbandonare i menu standardizzati scelti per praticità nei luoghi di villeggiatura, mettendo più attenzione alla qualità delle materie prime che compongono i nostri piatti”.

“Siamo di fronte ad un nuovo modo di vivere la vacanza affiancando due realtà del nostro ‘made in Italy’: l’offerta turistico-balneare degli oltre 1000 stabilimenti romagnoli con la cultura enogastronomica, ovvero fondere il mare con la terra”, commenta il presidente del Sib Emilia Romagna, Simone Battistoni.