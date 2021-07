Trapano e flessibile in auto. Denunciata la banda dello scasso

Alla vista dei poliziotti, un uomo è sceso dall’auto ed è subito apparso agitato, cercando di nascondere qualcosa. Tra i piedi infatti nascondeva una borsa con all’interno un trapano, probabilmente per scassinare porte e finestre, un flessibile per aprire casseforti, dischi e batterie. Il materiale è stato sequestro, infatti le quattro persone fermate non hanno saputo dare alla Polizia una valida giustificazione del motivo di quel materiale.

L’uomo, un 34enne pregiudicato per reati di rapina e furto, senza fissa dimora e di origine slava, è stato denunciato in concorso per possesso ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Stessa denuncia per gli altri due uomini che erano con lui in auto, un 28enne e un 26enne di origine slava e una donna rumena di 24 anni, tutti e tre con residenza nel bolognese.

Dal 19 luglio il Posto di Polizia ha effettuato il controllo del territorio con 17 pattuglie in divisa e 10 in borghese, 11 posti di blocco, 5 i controlli delle Volanti, 120 persone controllate delle quali 40 straniere e 60 veicoli controllati.