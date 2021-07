CesenaticoNoir. Emozioni, brividi e pubblico

E se la prima sera si è aperta con un fatto di cronaca, la storia della Uno Bianca con in scena i “buoni” della vicenda noir per eccellenza, l’ultimo appuntamento, quello di domenica è stato con il cinema. Pupi Avati ha vestito i panni del saggio e con la sua voce e le sue parole ha stregato il pubblico presente in arena Cappuccini per Cesenaticonoir. Ha dato prova di cosa si intende per horror rurale, definizione attribuitagli da Eraldo Baldini e che ben descrive il genere de la Casa dalle finestre che ridono, film che è stato proiettato in sala.

