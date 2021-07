Per la scuola di viale Torino a bilancio altri 400mila euro

L’assestamento di bilancio 2021 verrà presentato e discusso durante il consiglio comunale di domani sera (martedì 27 luglio) con l’amministrazione comunale che allinea così il bilancio di previsione con le ultime variazioni di spesa. Tra le voci principali da segnalare ci sono gli accertamenti sull’Imu delle piattaforme per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 quantificati in circa 11.5 milioni di euro che sono stati interamente accantonati e quindi per ora non spendibili, in considerazione dell’iter giudiziario in corso. Sono inoltre da considerare 127.000,00 euro per maggiori utili derivanti da partecipazioni e aggiornamenti in relazione ai ristori nazionali utili a compensare le perdite dei gettiti di entrate locali quali Imu e imposta di soggiorno.

All’interno delle variazioni di bilancio collegato all’assestamento, in via precauzionale, l’amministrazione comunale prevederà maggiori risorse per circa 400.000,00 euro in relazione alla nuova scuola di viale Torino. Questa cifra è collegata ai rincari del costo dei materiali registrato nelle ultime settimane dovuto al Superbonus 110%. Il bando e il contratto prevedono infatti che la ditta appaltatrice possa richiedere una revisione dei prezzi fino al 10%.

Arrivati a metà dell’anno, l’andamento del bilancio comunale è sotto controllo e questo stato di salute è dimostrato anche dall’inserimento all’interno del piano investimenti di circa 1.2 milioni di euro utili per il consolidamento del ponte di viale Roma.

Continua dunque l’opera di attento monitoraggio dell’andamento delle spese e delle entrate con interventi mirati di aggiornamento e sistemazione. Al momento non sono previsti interventi straordinari per la chiusura del bilancio di fine anno, con un piano investimenti per l’anno 2021 che è arrivato a 10 milioni di euro, un terzo dei quali già impegnati. L’amministrazione comunale ha anche portato avanti un’azione di recupero sugli insoluti relativi al pagamento della Tari 2019/2020 che ha consentito di incamerare 600.000,00 euro grazie a solleciti senza more e sanzioni, riuscendo così a migliorare lo stato della cassa e liberando fondi accantonati.