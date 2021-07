Il sindaco incontra il Comandante della Direzione Marittima dell’Emilia Romagna

Il sindaco Matteo Gozzoli questa mattina (lunedì 26 luglio) ha incontrato, al comando della Capitaneria di Porto, il Comandante della Direzione Marittima dell’Emilia-Romagna C.P. Giuseppe Sciarrone.

Il Comandante in visita a Cesenatico si è intrattenuto con Gozzoli affrontando il tema della stagione estiva in corso e ne ha approfittato per fare i complimenti all’amministrazione comunale in merito alla gestione e all’organizzazione delle spiagge con particolare riferimento al servizio di salvamento organizzato in collaborazione con la Cooperativa Stabilimenti Balneari.

All’incontro erano presenti anche il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico T.V. Daniele Puntin e il suo vice Giulio Gadaleta.