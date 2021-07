Week end di controlli per il Posto di Polizia

Nella serata di sabato 24 luglio il Posto di Polizia era presente, in piazza Andrea Costa, con due auto per prevenire risse e liti in uno dei punti “caldi” di Cesenatico.

Nel week end gli agenti sono stati presenti sul territorio con 7 pattuglie in divisa, 5 in borghese e due posti di blocco. La Polizia ha controllato 60 auto e 260 persone (160 nei controlli di frontiera al traghetto per la Croazia).