Azienda di Cesenatico cerca responsabile commerciale

Azienda di Cesenatico cerca responsabile ufficio commerciale. Il titolo di studio privilegiato per il ruolo è quello di ingegneria con età compresa tra i 30 e i 45 anni.

Specializzazione in telecomunicazioni, ingegneria elettronica o know how equiparato. Il ruolo in cui la figura professionale sarà impiegata è quello della gestione della clientela business relativa al controllo accessi e prodotti per la sicurezza. Dovrà collaborare per la gestione di gare d’appalto e progettazione di lavori. Tra i ruoli ci sarà anche l’impiego in ricerca e sviluppo e si prevede la partecipazione a fiere nazionali e internazionali. Infine dovrà effettuare indagini e analisi di mercato.