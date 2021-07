Azzardo, a Riccione nasce lo sportello gratuito di sostegno

L’Ausl di Riccione ha attivato un servizio gratuito per chi ha problemi con il gioco d’azzardo. Il servizio, curato da personale esperto è sotto la guida del dott. diretta dal Dott. Edo Polidori e si sviluppa in collaborazione con Il Centro per le Famiglie Distrettuale e la Cooperativa il Maestrale.

Giocare d’ azzardo in Italia è un abitudine diffusa e normalizzata sia per la presenza di una enorme offerta di gioco legale, sia per la possibilità di “consumarlo” in diverse modalità.

Gioco fisico (es. gratta e vinci), gioco on-line (scommesse e gaming), sale dedicate solo al gioco, gioco all’interno di luoghi della quotidianità (es. bar, tabaccherie).