Cesenatico Civica snocciola due new entry

Lorena Fantozzi, 1976, è nata e cresciuta a Boschetto e lavora come imprenditrice nel settore tessile. È stata Presidente di Confartigianato Cesena e Cesenatico. «Cercherò di mettere in campo la mia esperienza e anche il mio amore per Cesenatico. I mesi che abbiamo vissuti hanno cambiato a fondo a fondo il tessuto economico e imprenditoriale in cui viviamo: il turismo è il più in vista per tradizione e cultura di noi cesenaticensi e va aiutato nella sua ripresa ma come Cesenatico Civica dobbiamo impegnarci ad avere una visione d’insieme e considerare tutto il panorama di commercio e industria».