Area Mercatale del Porto: al via l’ordinanza che regolamenta gli accessi

Da lunedì 2 agosto 2021, diventerà esecutiva l’ordinanza che regolamenta gli accessi nell’Area Mercatale del Porto di Cesenatico con la tappa conclusiva di quelli che sono stati i lavori che hanno rivoluzionato le condizioni di una zona fondamentale per il tessuto produttivo di Cesenatico. La riqualificazione completa, eseguita dopo aver ottenuto i finanziamenti dai bandi FLAG e FEAMP, si arricchisce così di una nuova disciplina per accesso, transito e sosta in una zona di lavoro per tante imprese della città.

L’ordinanza.

È vietata la circolazione e la sosta lungo la via Magrini-lato cantieri (nel tratto compreso tra il primo fabbricato in concessione al cantiere Marconi sino al ciglio banchina) e via Darsena, ad eccezione dei veicoli autorizzati. Qui è già stato istituito tempo fa ed ora inserito in ordinanza, un sistema di 2 varchi elettronici ad attivazione telefonica su via Darsena, in corrispondenza delle intersezioni con via Lungomare di Ponente. Sono abilitate all’apertura dei varchi elettronici le sole utenze telefoniche intestate ai titolari o dipendenti delle imprese di cantieristica navale afferenti l’area di cui trattasi. L’accesso e la fermata veicolare, in area cantieri lungo via Darsena e via Magrini, è altresì consentito anche ai veicoli che trasportino o rimorchino piccole unità per l’alaggio e varo, nonché per brevi operazioni di carico e scarico (per un massimo di 20 minuti) nel rispetto di elementari regole di prudenza, tese a garantire la massima sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, con obbligo di mantenere un’idonea distanza dallo specchio acqueo e di allontanare il veicolo senza indugio al termine delle operazioni.

È istituito il divieto di transito, eccetto autorizzati, lungo la parte terminale di via Lungomare di Ponente (direzione porto canale). Sono istituiti due stalli con divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione eccetto autorizzati in via Lungomare Ponente, nel tratto lato monte che decorre fra il porto canale e la rotatoria adiacente al ristorante “Da Urbano”

Per quanto riguarda la zona del Mercato Ittico è istituita una disciplina di limitazione degli accessi alle zone prospicienti al mercato stesso e alla banchina “Sperone di Ponente” durante i le operazioni di sbarco, movimentazione e carico/scarico dei prodotti della pesca e mitilicoltura.

Allo scopo di meglio regolamentare tutto ciò è istituito un sistema costituito da 4 varchi elettronici ad attivazione telefonica, così distribuiti: Varco Nord: situato in viale Carlo Matteucci lato Darsena Sud, in prossimità dell’esercizio commerciale “Piadina del pescatore”. Varco a doppio funzionamento sia in ingresso che in uscita; Varco Ovest: situato in adiacenza del parcheggio di viale Carlo Matteucci angolo viale Magrini, in prossimità delle strutture intestate alla ditta Venturi. Varco a doppio funzionamento sia in ingresso che in uscita; Varco Sud: situato in viale Carlo Matteucci in adiacenza dell’inizio dei locali intestati alla ditta Onofri. Varco solo in ingresso; Varco Est: situato presso la banchina dei pescatori in adiacenza della pesa dei mitili. Varco solo in uscita.

I varchi Nord e Sud risultano permanentemente aperti dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 00:00 alle ore 08:00 e dalle ore 20:00 alle ore 24:00. Sabati, domeniche e festivi, invece, nell’intero arco giornaliero. Al di fuori di queste fasce orarie, cioè nel periodo di chiusura dei varchi, è consentito l’accesso, la circolazione e la sosta nell’area così delimitata, ai soli veicoli a motore intestati a ditte che esercitano stabilmente attività commerciali nell’ambito portuale, a società in qualità di clienti e o prestatori di servizi “non occasionali”; poi, al personale addetto alla gestione del mercato ittico ed operatori economici e agli armatori o comandanti delle unità da pesca e trasporto passeggeri stanziali nel porto di Cesenatico, imprese ad esse collegate. Questi mezzi potranno essere abilitati all’accesso, circolazione e sosta in porto, durante il periodo di chiusura dei varchi, con il rilascio di un contrassegno e contestualmente abilitazione delle utenze telefoniche per l’apertura dei varchi elettronici. Nel periodo di chiusura dei varchi è consentito l’accesso alle sole persone addette ai lavori nell’ambito dell’area delimitata ovvero ai clienti delle attività ivi insediate; l’accesso con velocipedi è consentito solo se condotti a mano e parcheggiati negli stalli appositamente predisposti.