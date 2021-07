Area ex Minigolf: “Una lunga storia che si trascina da 5 anni”

Il MoVimento 5 Stelle di Cesenatico ha presentato un’interpellanza durante il consiglio comunale del 27 luglio scorso per chiedere lumi su quello che “non sta succedendo nell’area ex Minigolf in via Cesare Abba”.

“L’intervento è in discussione in città dal 2016. A fronte di un presunto confronto con la città, l’amministrazione Gozzoli nel 2018 ha presentato il bando, il cui risultato è parzialmente sotto gli occhi dei cittadini: un’area trasformata rispetto alla sua connotazione naturale con un cantiere in lento divenire – intervengono i consiglieri comunali Giuliano Fattori e Jessica Amadio – Una zona verde ora divenuta commerciale in cui l’interesse pubblico sarebbe dovuto essere la sistemazione dei parcheggi limitrofi per un importo non definito”.

Poi i consiglieri puntualizzano: “Nel bando di gara si precisava, fra le altre cose, che obbligatoriamente il progetto di riqualificazione dovesse tenere conto delle alberature esistenti, la riqualificazione dell’area esterna perimetrale da adibire a parcheggio, la realizzazione di una nuova recinzione e il piano di manutenzione del verde, la possibilità di realizzare un manufatto, in sostituzione di quello esistente, da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. Non ci pare che quanto realizzato corrisponda alla descrizione del bando. Forse anche altri imprenditori sarebbero stati interessati a 5000 mq dell’area a 3.000 euro di canone annuale di cui ad oggi nulla è ancora stato corrisposto”.