Buda sul bilancio: “Attenti alle mezze verità del PD!”

Salgono i toni della campagna elettorale. L’ultimo colpo di fioretto è del candidato sindaco del centro-destra Roberto Buda che, al grido di “Attenti alle mezze verità del PD!”, esprime il suo giudizio sull’assestamento di bilancio votato la scorsa serata in Consiglio Comunale: “Abbiamo assistito alla solita pantomima, recitata anche male – scrive Buda in una nota social – in cui la maggioranza si è vantata di avere sistemato il bilancio comunale grazie alle loro politiche virtuose. Ripetono ormai alla nausea che il saldo cassa è finalmente a posto e che, grazie a questo, non si ricorre più alle anticipazioni di cassa. Tutto vero ma non dicono che è avvenuto grazie ai milioni di euro dell’IMU delle piattaforme richiesti ad ENI dalla mia amministrazione e grazie ai ristori versati dallo Stato per l’emergenza Covid. Nulla quindi a che vedere con loro politiche virtuose”.