Cesenatico in festa per Garibaldi tra tradizione e intrattenimento

Cesenatico si prepara ai suoi giorni di festa più belli e sentiti con la tradizionale Festa di Garibaldi che è ormai alle porte. Tanti gli eventi, tanti gli appuntamenti da segnare in calendario.

Uno dei momenti più attesi sarà sabato sera alle 21.30 con il grande ritorno del Palio della Cuccagna dopo lo scorso anno in cui non si era potuto disputare a causa dell’emergenza sanitaria. A sfidarsi saranno i quartieri di Cesenatico, ancora più agguerriti di sempre, per aggiudicarsi l’ambito titolo dopo che nel 2020 non è stato assegnato.

Domenica 1° agosto invece la giornata sarà interamente dedicata alla figura di Garibaldi: alle 9.30 partirà dal Municipio il Corteo con autorità e Garibaldini accompagnati dalla Banda “Città di Gradara” con la conclusione al cippo di Piazza Ciceruacchio e il saluto del Sindaco Matteo Gozzoli. Alle 11, proprio dalla piazza, partirà l’escursione in mare a bordo delle barche storiche e della motonave Adriatic Princess per il lancio della corona in mare. L’escursione, per motivi legati all’emergenza sanitaria, sarà riservata solo alle autorità.