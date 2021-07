“VacciniAmo la Riviera”: cliniche mobili e camper sulla costa romagnola

La campagna: spot video, spot audio e locandine. Testimonial anche Paolo Cevoli.

Al via anche una campagna di sensibilizzazione per incentivare alla vaccinazione anti-Covid, che è rivolta a tutti i cittadini, ma cerca di raggiungere soprattutto le fasce di popolazione che anche in Romagna, come nel resto del paese , mostrano percentuali di adesione più basse: le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni e i più giovani.

Alla campagna ha aderito a titolo gratuito anche Paolo Cevoli protagonista dello spot video rivolto alla popolazione adulta, in particolare agli over 60. L’attore romagnolo, in qualità di testimonial, presta il proprio volto e la propria voce a sostegno della campagna vaccinale anti-covid, per sensibilizzare sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione.

E’ invece rivolto alla fascia più giovanile della popolazione lo spot video – a cui si affiancano anche locandine cartacee e web – che invita i giovani ad aderire alla campagna vaccinale facendo leva sull’importanza della vaccinazione per riappropriarci della vita di sempre: “Vacciniamoci” per tornare a goderci spettacoli, concerti e tutto quello che non abbiamo potuto vivere nell’ultimo anno e mezzo.

I materiali della campagna – spot video, spot audio e locandine disponibili in vari formati – saranno distribuiti in tutte le strutture sanitarie dell’Ausl Romagna, anche attraverso i monitor aziendali dove disponibili nelle sale d’aspetto e caricati sul canale youtube e facebook dell’Ausl Romagna e quindi veicolati sul sito www.auslromagna.it . Si stanno inoltre prendendo contatti con Enti, Istituzioni, associazioni di categoria e organi di informazione, per chiedere la loro preziosa collaborazione al fine di una diffusione più ampia e capillare.