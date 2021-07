Basket, arriva Genovese e i Tigers sognano i play off

Lunghissima la carriera di “Totò” Genovese, che esordisce in Legadue a soli 15 anni, il più giovane giocatore ad oggi a farlo. Le stigmate sono dunque quelle del predestinato. È il match fra le due super potenze di allora e il giovanissimo Genovese gioca a Scafati con la maglia di Messina. L’anno seguente per la squadra dello Stretto è Serie A1. Il talento porta poi subito Genovese prima a Varese e poi, nel 2009, a Bologna, sponda Fortitudo, dove conquista la promozione in A2 al termine in un’epica serie, giunta a gara 5, contro Forlì. Il preannunciato fallimento della Fortitudo porta Genovese prima a Molfetta e quindi a Cremona, in Serie A. Il ritorno in Serie B coincide con piazze importanti come Orzinuovi, Montichiari, Piombino e Firenze. Proprio con i gigliati Genovese incrocia i Tigers, all’epoca a Forlì, eliminandoli ai quarti di finale playoff. L’anno successivo, è il 2018/19, per Genovese è di nuovo A2, con la maglia di Udine. Sarà l’ultima esperienza al piano di sopra dopo quella maturata a Treviglio nel 2016. Nella scorsa stagione, a Reggio Calabria, la nuova ala bianconera ha viaggiato a 16,2 punti di media catturando 4 rimbalzi a partita. Ha chiuso la stagione ai playout tirando con il 46% da 2 ed il 46% da 3.

Questo dunque il roster dei Tigers Cesena per la stagione 2021/22, al netto dell’inserimento degli ultimi atleti in quota under: Mascherpa, Brighi, Anumba, Genovese, Nkokoye, Moretti, Bugatti, Gallizzi, Ndour.