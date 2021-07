Elezioni: una nuova lista civica in corsa

“Quello di martedì è stato probabilmente il penultimo consiglio comunale per i consiglieri Giuliano Fattori e Jessica Amadio, i quali ricordano che con l’approvazione del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, voluto da Giuseppe Conte, anche il gruppo locale operante sul territorio verrà disciolto insieme a tutti i gruppi locali e le formazioni territoriali già operanti auto-costituiti nel tempo. Anche per questo motivo, in vista delle imminenti elezioni, era necessario acquisire una nuova identità, per poter continuare ad essere presenti ed attivi nella vita politica della città, con l’obiettivo di operare per il futuro creando una Cesenatico dove i cittadini possano tenere veramente in mano le redini della città, il tutto nel rispetto dei principi che ci hanno sempre contraddistinto: democrazia diretta, partecipazione, piena trasparenza, libero scambio di pensieri, democratico confronto fra le opinioni. Il percorso seguito fino ad ora ci ha permesso di apprendere un nuovo modo di fare politica: lontano dal clientelismo e dagli interessi che esulano dal senso di comunità e dai diktat di partito: per questo, con serenità’ ed entusiasmo ci apprestiamo alla composizione della lista civica, invitando tutti i cittadini che sentono l’esigenza di dare un nuovo volto a Cesenatico a farne parte”.