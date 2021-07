Gli spediscono la droga, ma viene beccato. Arrestato

All’interno, sotto a due confezioni di bustine di zucchero, e altri sacchetti, c’era una busta trasparente sottovuoto contenente marijuana per circa 94 grammi ed un’altra bustina con all’interno dell’estratto di cannabis per altri 0,73 grammi netti. Una volta svelato il contenuto della spedizione, il giovane, anche per attenuare la sua posizione, ha ammesso che la droga era per lui, negando però di conoscere il mittente.

Sembra che il giovane abbia effettuato l’ordine di spedizione, e non è il primo, utilizzando un social network tramite una chat apposita e il pagamento sia avvenuto utilizzando cripto valuta Bitcoin. La cifra si aggira intorno ai 450 euro circa.

Al termine delle operazioni di rito, gli agenti hanno posto sotto sequestro la droga, un bilancino di precisione utilizzato dal giovane per pesare lo stupefacente e il suo telefono cellulare utilizzato, verosimilmente, per mantenere i contatti con i suoi fornitori.

Dell’operazione è stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, la dott.ssa Lucia Spirito, Sostituto Procuratore, la quale, tenuto conto della flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio della droga e quest’ultima ritenuta destinata ad essere posta in commercio sul territorio locale, ha posto il giovane agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto. Quest’ultima è stata ufficializzata il giorno successivo, davanti al giudice dott.ssa Elisabetta Giorgi che ha disposto nei confronti del ragazzo, che ha chiesto i termini a difesa, l’obbligo di firma in attesa del processo.